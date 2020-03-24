قوات النظام و”حزب الله” اللبناني يواصلان حشد قواتهم في محيط سراقب شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لـ”حزب الله” اللبناني و قوات النظام إلى محاور في مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، تتمثل بعناصر من الجنسية السورية وغير سورية والأسلحة الثقيلة، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” جميع القوات الجديدة وصلت إلى محاور سراقب قادمة من ريف حلب الجنوبي، تزامنا مع ذلك تواصل طائرات الاستطلاع التابعة للنظام والروس تحليقها فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مدينة إدلب ومحيطها.