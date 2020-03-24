مسلحون يختطفون مواطن من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن مسلحين عمدوا ظهر الأمس إلى اختطاف مواطن من أبناء مدينة عفرين، وهو لاعب كرة قدم يقيم قرب أحد الأفران في مدينة عفرين، وسط ظروف مجهولة تلاحق المواطن عن المكان الذي جرى اقتياديه إليه. ووثقّ “المرصد السوري” في 19 مارس مفارقة شاب من مدينة معرة النعمان للحياة في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرى إطلاق النار على الشاب أثناء سلوكه أحد الطرقات الفرعية في ناحية جنديرس بريف عفرين، ليقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار عليه خلال قيادته لسيارة، فارق على إثرها الحياة على الفور.