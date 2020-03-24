المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني يواصلان حشد قواتهم في إدلب

24 مارس,2020
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في ظل الخروقات المستمرة التي تنفذها الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية، في محافظة إدلب، بالإضافة للتعزيزات التركية الضخمة التي تدخل للمنطقة؛ تواصل قوات النظام السوري والقوات الرديفة لها بتعزيز قواتها في المنطقة.

وفي ذات السياق قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم الثلاثاء 24/مارس، أن المزيد من التعزيزات العسكرية لـ”حزب الله” اللبناني و قوات النظام وصلت إلى محاور في مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وأضاف المرصد أن التعزيزات تتمثل بعناصر من الجنسية السورية وغير سورية والأسلحة الثقيلة.

ولفت المرصد أن التعزيزات التي وصلت إلى محاور سراقب قادمة من ريف حلب الجنوبي، حيث تأتي وسط تواصل طائرات الاستطلاع التابعة للنظام والروس بتحليقها فوق مناطق ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مدينة إدلب ومحيطها.

والجدير ذكره يأتي ذلك وسط استمرار موالي تركيا بالقيام بالخروقات المتكررة، عن طريق قصف ومهاجمة قوات النظام السوري في أرياف إدلب.

 

المصدر:خبر24

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