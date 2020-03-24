المرصد السوري لحقوق الانسان:لمنع تفشي كورونا.. قسد تداهم المعابر النهرية شرق دير الزور

داهمت قوات سوريا الديمقراطية المعابر النهرية الواصلة بين المناطق التي تسيطر عليها بالمناطق الأخرى التي تخضع لسيطرة الحكومة، وقامت بإغلاقها بشكل كامل، ضمن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن قوات قسد داهمت المعابر النهرية التي تستخدم بغرض التهريب بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن عناصر من قسد أقدمت على إطلاق النار اتجاه القوارب والعبارات بهدف تخريبها وإغلاقها بشكل كامل، وذلك في إطار حملتها الوقائية من فايروس “كورونا”.

المصدر:اوغاريت بوست