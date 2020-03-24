المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات تركية وفصائل موالية لها تقصف قرى تل تمر السورية

24 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت قرى ”أم الكيف“ و“عينك الهوى“ و“العريشة“ بريف ”تل تمر“، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 16 مارس هجوما للفصائل الموالية لتركيا على قريتي ”أم الكيف“ و“طويلة“ بريف ”تل تمر“ الشمالي، تمكن مجلس تل تمر العسكري من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي ”أم الكيف“ و“طويلة“، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام، بحسب ما أفاد به المرصد السوري.

المصدر:موقع الامة

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