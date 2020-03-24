المرصد السوري لحقوق الانسان: الميليشيات الإيرانية تعزز مواقعها في ريفي إدلب وحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الميليشيات الموالية والمدعومة من إيران من الجنسيات السورية وغير السورية بدأت بتعزيز مواقعها في محيط مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي ومحيط مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي ومواقع أُخرى في جبل الزاوية.

وتنتشر في محيط كفرنبل ما يعرف بقوات (313)، وهي قوات ممولة ومدعومة من قبل إيران وتضم مقاتلين سوريين وغير سوريين، وفي محيط سراقب تنتشر قوات تسمى ب”قوات الرضوان” وهي تابعة بشكل كامل ل”حزب الله”، بالإضافة لانتشار قوات من الميليشيات العراقية الموالية لإيران في محيط سراقب.

كما عززت الميليشيات الإيرانية نقاط تمركزها في محيط جبل شحشبو شمال غرب حماة وانتشرت قوات تسُمى ب”فوج النبي الأكرم”، وهي ميليشيات موالية لإيران.

المصدر:مركز القلم للابحاث والدراسات