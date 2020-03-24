المرصد السوري لحقوق الانسان:3 نقاط عسكرية تركية جديدة بريف إدلب

أنشأت القوات التركية ثلاث نقاط عسكرية جديدة غرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب، فيما اضطرت موسكو وأنقرة إلى تقليص دوريتهما المشتركة الثانية في إدلب بسبب مخاوف أمنية، يأتي ذلك بينما أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات مع الرئيس بشار الأسد، خلال زيارة قام بها إلى سوريا حول سير تطبيق وقف إطلاق النار والتعاون العسكري بين البلدين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، قيام القوات التركية بإنشاء ثلاث نقاط عسكرية جديدة في إدلب، وذلك في كل من «بداما والناجية والزعينية» غرب مدينة جسر الشغور جنوب طريق «حلب اللاذقية» السريع المعروف باسم «M 4». وكانت القوات التركية قد أنشأت، أمس الأول، نقطتين عسكريتين في قريتي «المشيرفة وتل خطاب» قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور. وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى 49.

المصدر:الاتحاد الاماراتية