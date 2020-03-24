بعد أن عذبته وألقته “الجندرما” في نهر العاصي.. الأهالي يعثرون على جثته بعد نحو 20 يوما على فقدانه

عثر أهالي قرية الفاروقية في ريف سلقين على جثة متفسخة، اليوم، في نهر العاصي الحدودي مع لواء إسكندرون، فيما تم التعرف إلى الجثة وتسليمها لذويه.

يذكر أن الجثة لشاب فقد منذ 18 يوما، حيث ألقاه عناصر الجندرما التركية في نهر العاصي بعد أن ألقت القبض عليه وهو يحاول دخول الأراضي التركية.

وأفادت مصادر “المرصد السوري”، في 7 مارس/آذار، بأن قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” عذبت مواطنا من أبناء ريف حماه، بعد اجتيازه مع مهربين نهر العاصي الحدودي مع لواء إسكندرون غرب إدلب، لتعود “الجندرما” وتلقيه في النهر رغم أنه حاول إخبارهم بأنه لا يعرف السباحة.