في إطار سحب السلاح من أبناء درعا .. قوات النظام تطالب بتسوية اوضاع 126 شخصا في “جاسم”

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارسلت قوات النظام إلى وجهاء مدينة جاسم في ريف درعا قائمة أسماء تضم 126 شخصا بينهم 34 من منطقة العالية، من أجل تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 مارس/آذار، تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة جاسم بريف درعا، كما نصبت مدافع ثقيلة على تل مطوق وتل أم حوران.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأنه تم استدعاء عشرات الوجهاء من مدينة جاسم وريفها.

ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن قوات النظام طلبت أن يتم تسليم السلاح الموجود في المنطقة.

وطرح الوجهاء مقترح إعطاء مهلة عشرة أيام حتى يتم تسليم السلاح أو اقتحام المدينة.