روسيا ترسل سفينة محملة بسيارات إسعاف باتجاه سوريا بعد تفشي كورونا

24 مارس,2020
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قال صحفي من رويترز إنه شاهد سفينة شحن تشغلها البحرية الروسية وهي تعبر مضيق البوسفور التركي في طريقها إلى سوريا يوم الثلاثاء محملة بسيارات إسعاف.

وأعلنت سوريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد بعد نفيها على مدى أسابيع مزاعم المعارضة بأن المرض وصل بالفعل إلى البلد الذي يعاني من انهيار المنظومة الصحية وينشط على أرضه آلاف المسلحين المدعومين من إيران.

وكانت السفينة العسكرية الروسية (دفينيتسا-50) تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع إحدى الحاويات.

 

 

المصدر:رويترز

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