الفصائل الموالية لتركيا تستهدف صهاريج نقل الوقود في محيط “عين عيسى”

استهدفت الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات “قسد” مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة، في 20 مارس/آذار، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، على محاور شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد في 19 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قريتي الهوشان والخالدية بمحيط مدينة عين عيسى.