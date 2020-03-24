الفصائل الموالية لتركيا تعتقل عناصر من “الشرطة الحرة” في مدينة عفرين

24 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشرقية اعتقلوا عناصر من “الشرطة الحرة” في مدينة عفرين بعد أن شتموا “الجيش الحر”.
ورصد المرصد السوري في 23 مارس/آذار، أنه تواصل الفصائل الموالية لتركيا والعاملة في منطقة عفرين وريفها شمال غرب حلب، اعتقالاتها التعسفية بحق أبناء المنطقة ممن رفضوا التهجير وذلك في إطار الانتهاكات المستمرة بحقهم، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل موالية لتركيا اعتقلت واختطفت 8 مواطنين في ناحيتي بلبل ومعبطلي بريف عفرين والمنطقة الصناعية بمدينة عفرين، بتهم وذرائع متفرقة كـ “التخابر مع الوحدات الكردية سابقاً والقتال في صفوفها”، وجرى اقتياد المختطفين إلى جهة لا تزال مجهولة.

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