في ظل الانفلات الأمني في محافظة درعا.. مقتل مواطن في طفس ومحاولة اغتيال رئيس بلدية إنخل

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري مقتل مواطن في بلدة طفس جراء اطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين، اليوم.

على صعيد متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على رئيس بلدية إنخل، في محاولة لاغتياله، مساء اليوم، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 369، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 223، وهم: 46 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.