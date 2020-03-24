مسلحون مجهولون يطلقون النار على قيادي حاولوا اختطافه وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب قيادي في جبهة ثوار سراقب بجروح، مساء اليوم، جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين حاولوا اختطافه في مدينة إدلب، في حين تمكن من مقاومتهم والفرار، فيما سرق المسلحون سيارته ولاذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/ آذار، محاولة اعتقال أحد عناصر الفصائل “رامي تاو”، من قبل عناصر ملثمين وسط مدينة إدلب، حيث ابدى مقاومة أثناء محاولة الاعتقال، في حين أطلق الملثمون النار عليه، ما تسبب بإصابته في قدمه.

في سياق ذلك، اتهم ناشطون عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام بمحاولة اعتقاله، دون أن يتبين للمرصد السوري صحة تلك الاتهامات حتى الآن.