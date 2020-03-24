عبر مشاريع تجارية.. أمراء تحرير الشام يمتلكون سلسة مطاعم في مدينة إدلب

24 مارس,2020
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تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم المنشآت العامة في إدلب، منها الخدمية والتعليمية والاستثمارية ما جعلها بيئة مناسبة لاستثمار أموال الأمراء  في مجالات عدة، معفية بذلك من الضرائب وتسهيلات أخرى.
تشتهر عشرات المطاعم ومدن الألعاب والكفتيريات والمقاهي أماكن لهؤلاء الأمراء، وجهة لاستثماراتهم، ضمن مشاريع سلسلة المطاعم منها “مطعم ديزني لاند وكنتاكي والأندلس”وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الممتلكات تعود لأمير قاطع حماة وشخص آخر يدعى أبو الزبير الأندلسي، حيث تمكنوا ومن خلال نفوذ تحرير الشام، من جمع ثروات ضخمة، عبر التجارات الممنوعه على المدنيين، مثل الدخان وتهريب السلاح، كذلك المعابر والحواجز.

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