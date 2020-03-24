الفصائل الموالية لتركيا تقصف منازل المدنيين في قرية “قزعلي” في ريف تل أبيض 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف منازل المدنيين في قرية قزعلي وصوامعها في ريف تل أبيض شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات النظام و”قسد” في قرية هوشان وكور حسن بالقرب من طريق “m4” غرب مدينة تل أبيض، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة.