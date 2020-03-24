تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تستهدف بالرشاشات الثقيلة قرى ريف حلب

25 مارس,2020
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قصفت قوات النظام المتمركزة في “الفوج 46” قرى ريف حلب الغربي في كل من مدرسة الزراعة وكفر تعال وكفرعمة بالرشاشات الثقيلة.
فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين-أردوغان” في اليوم الـ19 من وقف إطلاق النار الجديد.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري تبادلا للقصف بعد منتصف الليل بين قوات النظام من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور سراقب وجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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