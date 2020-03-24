بقصد السرقة.. “فيلق المجد” يهاجم قرية ويشتبك مع سكانها.. وفصيل موالي يستعد لردعه

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بين أهالي قرية السكرية في ريف تل أبيض من جهة، و”فيلق المجد” سيئ السمعة، بعد اكتشاف عناصر فيلق المجد يحاولون سرقة قطيع من الأغنام داخل القرية. ما أدى لحدوث اشتباكات عنيفة أصيب خلالها 8 أشخاص.

في سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري بأن رتلا عسكريا لفصيل أحرار الشرقية يتجهز للهجوم على مواقع فيلق المجد.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مارس/آذار، بأن عناصر من فصيل “فيلق المجد” الموالي لتركيا، سرقوا منازل وممتلكات عامة من بلدات ريف حلب الغربي.

وحصل المرصد السوري على شريط مصور يظهر عنصرا من فيلق المجد ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.

يذكر أن “فيلق المجد” يقوده الرائد المنشق ياسر عبد الرحيم منذ أكتوبر 2018، وكان أحد أعضاء وفد أستانة.