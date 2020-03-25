الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة تقتلع عدد كبير من الخيم ضمن مخيمات واقعة بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون

تتواصل المأساة والكارثية الإنسانية لسكان وقاطني المخيمات، فعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” إلا أن النازحين بفعل عمليات النظام السوري والروس العسكرية، يعايشون أوضاع إنسانية سيئة للغاية بفعل العوامل الجوية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اقتلاع عدد كبير من الخيم ضمن مخيمات كللي وحزانو وسرمدا وحربنوش ومخيمات أخرى واقعة شمال إدلب بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، وذلك بفعل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة، وكان المرصد السوري رصد في الـ 13 من الشهر الجاري، تهدم واقتلاع لعدد كبير من الخيام التي تأوي نازحين في ريف إدلب على خلفية العاصفة الهوائية الشديدة التي تضرب المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اقتلعت العاصفة عدد كبير من الخيام في جبل الدويلة بالقرب من كفرتخاريم ومخيمات أخرى واقعة شمال وغرب إدلب، لتزيد من المعاناة الإنسانية للنازحين بفعل العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي