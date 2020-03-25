الفصائل الموالية لأنقرة تجدد قصفها الصاروخي على مواقع في ريف تل أبيض شمال مدينة الرقة

25 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق في قرية قزعلي وصوامعها الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف تل أبيض شمال مدينة الرقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، حيث كانت الفصائل ذاتها قد استهدفت المنطقة بالقذائف الصاروخية خلال مساء أمس. 

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات النظام و”قسد” في قرية هوشان وكور حسن بالقرب من طريق “m4” غرب مدينة تل أبيض، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما كان المرصد السوري رصد في 22 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة.

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