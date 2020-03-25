استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على جبهات جبل الزاوية.. بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 20

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر على محوري الفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 20 على التوالي، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهداف قوات النظام المتمركزة في “الفوج 46” بالرشاشات الثقيلة لمناطق في كل من مدرسة الزراعة وكفر تعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، كما شهدت محاور سراقب وجبل الزاوية تبادلا للقصف بين قوات النظام من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.