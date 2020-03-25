في ظل تفشي وباء كورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”.. مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين

مع تفشي فايروس (COVID-19) حول العالم ووصوله إلى مناطق نفوذ النظام السوري، يعود ملف المعتقلين في أقبية أجهزة النظام الأمنية إلى الواجهة، وذلك في ظل الأوضاع الصحية التي تسود البلاد وافتقارها إلى المقومات الطبية بشكل كبير، وسط مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري في حال تفشي الفيروس بتلك السجون، وليس فقط في مناطق نفوذ النظام السوري فقط، بل الأمر ذاته ينطبق على حياة مئات المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام والمعتقلين لدى الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية. وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل 23/ 3/ 2020 وحتى إشعار آخر ويستثنى من ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.

يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا” بعد اعتراف النظام بأول حالة مصابة قبل أيام. في سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري بأن مصاب بفيروس “كورونا” تمكن من الهرب في أحد مراكز الحجر الصحي بمدينة اللاذقية.

يذكر أن النظام اعترف وصول أول حالة قادمة من لبنان برا بعد عودتها من إحدى الدول الأوروبية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأن أعداد الحالات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل، ووفقاً للمصادر الطبية فقد فارقت ممرضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلا أن سلطات النظام الأمنية طالبت بالتكتم الكامل عن الأمر.