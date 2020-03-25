في إطار الممارسات الرافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير.. مجهولون يفجرون جسر الكفير الواقع على اتستراد الـ “M4”

25 مارس,2020
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على اتستراد اللاذقية – حلب غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخة حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الجهادية، ويأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعمد إليها مجموعات جهادية رافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام إعادة رفع السواتر الترابية على طريق اللاذقية – حلب الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، وذلك بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، آليات تركية وجرافات تعمل على فتح طريق حلب-اللاذقية السريع المعروف بـ”m4″، حيث تم قطعه بأشكال مختلفة من قبل عناصر “تحرير الشام” والفصائل الجهادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

25 مارس,2020

للمرة السابعة على التوالي.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

25 مارس,2020

عدسة المرصد السوري من ناحية القناية بريف عين العرب (كوباني) الغربي.. ترصد حظر التجوال العام الذي بدأ قبل يومين بقرار من “الإدارة الذاتية” كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا

25 مارس,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة القامشلي ترصد حظر التجوال العام الذي بدأ قبل يومين بقرار من “الإدارة الذاتية” كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا

25 مارس,2020

في ظل تفشي وباء كورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”.. مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين