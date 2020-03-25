في إطار الممارسات الرافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير.. مجهولون يفجرون جسر الكفير الواقع على اتستراد الـ “M4”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على اتستراد اللاذقية – حلب غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخة حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الجهادية، ويأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعمد إليها مجموعات جهادية رافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام إعادة رفع السواتر الترابية على طريق اللاذقية – حلب الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، وذلك بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، آليات تركية وجرافات تعمل على فتح طريق حلب-اللاذقية السريع المعروف بـ”m4″، حيث تم قطعه بأشكال مختلفة من قبل عناصر “تحرير الشام” والفصائل الجهادية.