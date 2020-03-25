للمرة السابعة على التوالي.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

25 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبيل ظهر اليوم الأربعاء، تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق M4 الدولي، حيث انطلقت الدورية من مدينة سراقب وسارت على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب، وجدير بالذكر أن هذه الدورية هي السابعة من نوعها التي تسييرها القوات التركية بمفردها على الطريق الدولي خلال الأيام القليلة الفائتة. حيث كان “المرصد السوري” قد رصد يوم أمس رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي، حيث انطلقت الدورية من محيط مدينة سراقب وسارت على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب.

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