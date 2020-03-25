“جيش الأحرار” يهدد نحو 100 عائلة من مهجري دمشق وريفها بطردهم من بلدة الفوعة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن “جيش الأحرار” التابع للجبهة الوطنية للتحرير، هدد بطرد عائلات من المهجرين الذين يقيمون في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي. مصادر أهلية قالت لـ”المرصد السوري” إن عناصر من القوة الأمنية التابعة لجيش الأحرار وجهت إنذارات بإخلاء المنازل لنحو 100 عائلة من المهجرين من داريا والغوطة الشرقية ومناطق أُخرى في ريف دمشق وآخرين ممن هُجروا من مناطق ريف إدلب الشرقي، حيث جاء في الإنذارات ضرورة إخلاء المنازل في غضون 10 أيام، دون توضيح الأسباب.