من محيط مطار دمشق الدولي وصولاً إلى منطقة المرج في الغوطة الشرقية.. معسكرات الإيرانيين تتغلغل في المنطقة

لايزال التغلغل الإيراني متواصلاً في عموم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وكان آخرها في محيط العاصمة دمشق. في سياق ذلك أبلغت عدة مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية والعراقية واللبنانية بدأت منذُ مطلع الشهر الجاري بإنشاء معسكرات تدريبية جديدة لها في مزارع السيدة زينب وعقربا في جنوب العاصمة دمشق، ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن ميليشيا “حركة النجباء” العراقية الممولة من إيران عمدت إلى إنشاء مقرات عسكرية لها ومراكز تدريب في المزارع الواقعة قرب طريق مطار دمشق الدولي في بلدة حتيتة التركمان التابعة لغوطة دمشق الشرقية وصولاً إلى مزارع شبعا. في حين علم “المرصد السوري” من مصادر أهلية داخل الغوطة الشرقية أن قوات من “حزب الله” بدأت مجددا بتدشيم مطار “مرج السلطان” للحوامات العسكرية وذلك من خلال بناء بلوكوسات أسمنتية داخل المطار وإغلاق كافة الطرق الفرعية الواصلة إلى محيط المطار ونشر نقاط عسكرية في المزارع المحيطة بالمطار، كما عمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى إنشاء قواعد عسكرية جديدة لها في منطقة “وديان الربيع” الواقعة شرق الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، كذلك عمدت الميليشيات الموالية لإيران لجلب العناصر السوريين الذين تطوعوا في صفوفها من مختلف المحافظات السورية إلى المعسكرات الواقعة في قرية وديان الربيع وذلك لتدريبهم على استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة وعمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى جرف عدد كبير من منازل المدنيين في القرية وتحويلها إلى حقول رماية، وتحويل باقي المنازل إلى مقرات عسكرية. تزامنا مع ذلك، أعادت قوات النظام افتتاح الطريق الحربي الواصل بين محطة تشرين الحرارية ومطار ضمير العسكري بعد إغلاقه طيلة السنوات السابقة بسبب وجود نشاط لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.