النظام يعترف بإصابة 3 بـ”كورونا” من مركز الحجر الصحي في “الدوير” وتوقعات باقتراب الكارثة 

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام تسجيل 3 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، حيث أن الحالات الثلاث المصابة هي من مراكز الحجر الصحي في الدوير.

يذكر أن مركز الحجر الصحي في الدوير ضم عشرات المواطنين، حيث نقل قسم من المشتبه بإصابتهم إلى فندق مطار دمشق الدولي، مما يزيد من فرصة انتشار الفيروس وعدم السيطرة على مراكز الحجر الصحي في مناطق سيطرة النظام.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 23 مارس/آذار، بأن مصاب بفيروس “كورونا” تمكن من الهرب في أحد مراكز الحجر الصحي بمدينة اللاذقية.

يذكر أن النظام اعترف بأول حالة قادمة من لبنان برا بعد عودتها من إحدى الدول الأوروبية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأن أعداد الحالات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل، ووفقاً للمصادر الطبية فقد فارقت ممرضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلا أن سلطات النظام الأمنية طالبت بالتكتم الكامل عن الأمر.