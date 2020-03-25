المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد قتلى ”المرتزقة السوريين“ في ليبيا إلى 151

ارتفع عدد قتلى “المرتزقة” السوريين الذين يقاتلون في ليبيا تحت راية تركيا إلى 151 مقاتلا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري اليوم الأربعاء إن 8 مقاتلين من المسلحين الموالين لأنقرة قتلوا في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبيي، وقعت “على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا”.

وذكر المرصد إن جثث المقاتلين “بعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل (درع الفرات) بالريف الحلبي” بما يرفع تعدادهم إلى 151 قتيلا.

المرصد قال أيضا إن القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر “أسرت مقاتلا سوريا من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا”.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى “من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر تركيا إلى نحو 4750 مرتزق.

المصدر:ارم نيوز