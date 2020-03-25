25 آلية تركية تدخل من “كفرلوسين”.. وأكثر من 1600 آلية في منطقة “بوتين-أردوغان” منذ تطبيق وقف إطلاق النار الجديد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل آليات للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”، يتألف الرتل من 25 آلية، يضم معدات لوجستية وحفارات وجرافات.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1610 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5010 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9900 جندي تركي.