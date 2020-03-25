تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف أرياف إدلب وحلب وجبال اللاذقية

25 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف بلدتي دير سنبل وبينين في جبل الزاوية في ريف إدلب، وأطراف قرية كفرعمة في ريف حلب الغربي، وقرية التفاحية في ريف اللاذقية الشمالي. 
فيما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ20 على التوالي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محوري الفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية.

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