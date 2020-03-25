في ظل تزايد نشاط العصابات في السويداء.. العثور على جثة مجهولة عليها آثار تعذيب

محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي قرية البريكة شمال السويداء على جثة شخص مجهول الهوية، اليوم.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشخص قتل قبل أيام وتظهر على الجثة آثار تعذيب.

وتشهد محافظة السويداء تزايدا لعصابات الخطف والقتل وسرقة سيارات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شابا وسرقوا سيارة لشخص آخر، وذلك بعد أن قطعوا الطريق بالقرب من قرية “صما الهنيدات” في ريف السويداء، فيما شهدت المنطقة توترا عقب الحادثة، حيث تجمع عدد من المدنيين وفصائل محلية على مفرق قرية الطيرة غرب السويداء.

يذكر أن سرقة السيارات تحولت إلى ظاهرة تؤرق المواطنين في محافظة السويداء.