بعد أكثر من شهر على اختطافها.. العثور على جثة فتاة في مدينة حمص

25 مارس,2020
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محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي دير بعلبة في مدينة حمص على جثة فتاة في أحد الأبنية.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفتاة اختطفت من أمام منزلها قبل 33 يوما، أثناء ذهابها للتسوق في مدينة حمص.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 مارس/آذار، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارة يستقلها شخص يتبع للأمن العسكري على طريق كفرلاها – مريمين في ريف حمص الشمالي، الأمر الذي أدى لإصابة العنصر بجراح.
ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” كما اعتقلت استخبارات النظام شخصين اثنين من منازلهم في قرية كفرلاها شمال حمص، لاشتباههم بمحاولة اغتيال العنصر التابع للأمن العسكري.

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