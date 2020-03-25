في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. قوات النظام تطبق حظرا للتجول في مناطقها

تشهد مناطق سيطرة النظام حظرا للتجول وانتشارا لعناصر القوى الأمنية والشرطة في كل مكان، حيث كان الفريق الحكومي أقر القرار المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس “كورونا”، وتم تحديد تطبيق الحظر من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا ابتداءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

على صعيد متصل، شدد القاضي الشرعي الأول بدمشق على عدم المخالفة والخروج خلال فترة الحظر لأنها مخالفة للشرع قولا واحدا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مخالفات عدة واعتقالات طالت مواطنين أثناء خروجهم من المنزل، بينما لم يلتزم المواطنين بشكل كامل في كل من اللاذقية وجبلة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأنه يستثني من قرار حظر التجول قوات الجيش التابع للنظام والأجهزة الأمنية و الصيادلة الحاملين للبطاقة النقابية باعتبارهم تابعين للطاقم الطبي.

وطالبت وزارة الداخلية التابعة للنظام المواطنين التقيد التام بتنفيذ مضمون القرار منعا لتعرض المخالفين للمسائلة القانونية.