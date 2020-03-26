منذ تطبيق وقف إطلاق النار الجديد.. نحو 1700 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

26 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو نقاطها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث عبرت عشرات الآليات العسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي واتجهت نحو المواقع التركية، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1690 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5100 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9900 جندي تركي.

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