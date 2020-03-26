الهدوء الحذر يتواصل ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 21

دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 21 على التوالي، بهدوء حذر يتواصل ضمن عموم المنطقة وسط توقف مستمر للقصف الجوي، وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس الأربعاء، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف بلدتي دير سنبل وبينين في جبل الزاوية في ريف إدلب، وأطراف قرية كفرعمة في ريف حلب الغربي، وقرية التفاحية في ريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة لاستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محوري الفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية.