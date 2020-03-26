بعد تفجير مجهولين لجسر البلدة الواقعة على اتستراد الـ “M4” يوم أمس.. القوات التركية تنشىء نقطة عسكرية في الكفير غرب إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت صباح اليوم الخميس إلى إنشاء نقطة عسكرية في بلدة الكفير الواقعة بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب. وتأتي النقطة هذه بعد تفجير جسر الكفير يوم أمس من قبل مجهولين، حيث كان المرصد السوري قد أشار إلى أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على اتستراد اللاذقية – حلب غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخة حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الجهادية، ويأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعمد إليها مجموعات جهادية رافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى52، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير.