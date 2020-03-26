مقتل عنصرين اثنين من قوات النظام جراء استهدافهما جنوب شرق الرقة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصرين اثنين من قوات النظام جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط بلدة السبخة الواقعة بريف الرقة الجنوبي الشرقي. وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 364 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات