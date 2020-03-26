القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة انطلاقاً من ريف الدرباسية وصولاً ريف عامودا الغربي

26 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا، وفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدورية المؤلفة من 4 آليات تركية و6 روسية انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب وبركفري وسيبيركا وتل كمبر وكربطلي الواقعة على طريق الحسكة – درباسية، ومنها إلى قرى جديدة وقطيني وتل تطيري وتل كرمة وخاصكي ومدوري وخشفي وأبو جرادي ومن ثم بهيرة بريف عامودا الغربي قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما تزامنت الدورية مع تحليق لمروحيات روسية على علو منخفض في أجواء المنطقة، جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تصل الدوريات الروسية – التركية إلى ريف عامودا إلى أنها المرة الأولى التي تتجول في قرى هناك.

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها بقرى واقعة على طريق الحسكة – الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا الغربي

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها بقرى واقعة على طريق الحسكة – الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا الغربي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 26, 2020

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها بقرى واقعة على طريق الحسكة – الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا الغربي

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها بقرى واقعة على طريق الحسكة – الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا الغربي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, March 26, 2020

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