مسلحون يهاجمون حاجزا لـ”الحرس الجمهوري” في غوطة دمشق الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة ليلة أمس في بلدة حزة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، استمرت لما يقارب الساعتين، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن الإشتباكات ناجمة عن قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة أحد الحواجز التابعة لـ”الحرس الجمهوري” على أطراف بلدة حزة. مصادر أهلية قالت لـ”المرصد السوري” أن أصوات سيارات إسعاف سُمعت وهي في طريقها إلى مكان الحاجز في حزة مما يرجح وقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر الحاجز. وكان “المرصد السوري” قد رصد في 5 مارس مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا لـ”الفرقة التاسعة” التابعة لقوات النظام في بلدة زاكية بالغوطة الغربية في ريف العاصمة دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.