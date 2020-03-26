جرحى في صفوف المدنيين بقصف صاروخي للقوات التركية على مدينة تل رفعت

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في محيط مدينة إعزاز، استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام والتي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، مما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجرين مدينة عفرين المتواجدين في تل رفعت. ونشر “المرصد السوري” في 23 مارس أن مواطن مسن أُصيب بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية أم الحواش ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف أطراف تل رفعت وقرية صوغانكي ومحيطها ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، وقصفت القوات الكردية مدينة عفرين بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.