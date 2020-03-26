مسلحون مجهولون يختطفون شابين اثنين من أبناء محافظة درعا في ريف السويداء

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف شابين اثنين من أبناء بصرى الشام في درعا، وذلك في بلدة القريا الواقعة في القطاع الغربي من محافظة السويداء جنوب سوريا، دون معرفة هوية الخاطفين والأسباب حتى اللحظة. ونشر”المرصد السوري” أمس أن أهالي قرية البريكة شمال السويداء عثروا على جثة شخص مجهول الهوية. ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشخص قتل قبل أيام وتظهر على الجثة آثار تعذيب.

وتشهد محافظة السويداء تزايدا لعصابات الخطف والقتل وسرقة سيارات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شابا وسرقوا سيارة لشخص آخر، وذلك بعد أن قطعوا الطريق بالقرب من قرية “صما الهنيدات” في ريف السويداء، فيما شهدت المنطقة توترا عقب الحادثة، حيث تجمع عدد من المدنيين وفصائل محلية على مفرق قرية الطيرة غرب السويداء.