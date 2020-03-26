مسلحون مجهولون يختطفون شابين اثنين من أبناء محافظة درعا في ريف السويداء

26 مارس,2020
أقل من دقيقة

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف شابين اثنين من أبناء بصرى الشام في درعا، وذلك في بلدة القريا الواقعة في القطاع الغربي من محافظة السويداء جنوب سوريا، دون معرفة هوية الخاطفين والأسباب حتى اللحظة. ونشر”المرصد السوري” أمس أن أهالي قرية البريكة شمال السويداء عثروا على جثة شخص مجهول الهوية. ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشخص قتل قبل أيام وتظهر على الجثة آثار تعذيب.

وتشهد محافظة السويداء تزايدا لعصابات الخطف والقتل وسرقة سيارات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شابا وسرقوا سيارة لشخص آخر، وذلك بعد أن قطعوا الطريق بالقرب من قرية “صما الهنيدات” في ريف السويداء، فيما شهدت المنطقة توترا عقب الحادثة، حيث تجمع عدد من المدنيين وفصائل محلية على مفرق قرية الطيرة غرب السويداء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 مارس,2020

القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

26 مارس,2020

مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين عبر استشهاد مواطن جراء انفجار لغم شرقي درعا

26 مارس,2020

عملية اغتيال جديدة تشهدها محافظة درعا تطال قيادي سابق من الفصائل يعمل مع “الأمن العسكري وحزب الله اللبناني”

26 مارس,2020

أوضاع إنسانية كارثية لمواطنين عالقين بين مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري وقوات النظام والفصائل الموالية لتركيا بعد إغلاق القوى المسيطرة للمعابر بوجه المدنيين