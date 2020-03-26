مخلفات الحرب تواصل حصد أرواح السوريين عبر استشهاد مواطن جراء انفجار لغم شرقي درعا

26 مارس,2020
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تواصل مخلفات الحرب السورية حصد أرواح السوريين عبر انفجار مزيد من الألغام والعبوات التي عمدت أطراف الصراع مختلفة إلى زرعها بأوقات سابقة، وفي سياق ذلك، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عملهم في رعي المواشي قرب منطقة المطاحن في ريف درعا الشرقي. وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 256 بينهم 65 مواطنة و73طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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