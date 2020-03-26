القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو الأراضي السوري، حيث دخلت نحو 35 آلية عسكرية عصر اليوم الخميس عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجه نحو المواقع التركية في إدلب، وذلك بعد أن كانت رتل كبير قد دخل صباح اليوم إلى الأراضي السورية. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1725 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5135 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9900 جندي تركي.