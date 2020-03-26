المرصد السوري لحقوق الانسان: المعسكرات الإيرانية تعزز تواجدها في محيط غوطة دمشق

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً تناول فيه التواجد الإيراني في سوريا، حيث قال المرصد أنّ التغلغل الإيراني ما يزال متواصلاً في عموم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وكان آخرها في محيط العاصمة دمشق. وقال المرصد أنّه في سياق ذلك تمّ إبلاغه من قبل عدة مصادر موثوقة أن الميليشيات الموالية لإيران، من الجنسية السورية والعراقية واللبنانية، بدأت منذُ مطلع الشهر الجاري بإنشاء معسكرات تدريبية جديدة لها في مزارع السيدة زينب وعقربا في جنوب العاصمة دمشق.

وبحسب المصدر، فإنّه وفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن ميليشيا “حركة النجباء” العراقية الممولة من إيران، عمدت إلى إنشاء مقرات عسكرية لها ومراكز تدريب في المزارع الواقعة قرب طريق مطار دمشق الدولي في بلدة حتيتة التركمان، التابعة لغوطة دمشق الشرقية، وصولاً إلى مزارع شبعا. في حين علم “المرصد السوري” من مصادر أهلية داخل الغوطة الشرقية أن قواتٍ من “حزب الله” بدأت مجدداً بتدشيم مطار “مرج السلطان” للحوامات العسكرية، وذلك من خلال بناء بلوكوسات أسمنتية داخل المطار، وإغلاق كافة الطرق الفرعية الواصلة إلى محيط المطار، ونشر نقاط عسكرية في المزارع المحيطة بالمطار، كما عمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى إنشاء قواعد عسكرية جديدة لها في منطقة “وديان الربيع” الواقعة شرق الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق،

المصدر:ليفانت نيوز