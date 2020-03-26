المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل عنصرين من النظام السوري في هجومٍ لخلايا داعش جنوب شرقي الرقة

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم الخميس 26/مارس، أن عنصرين اثنين من قوات النظام السوري، قتلوا جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين في محيط بلدة السبخة الواقعة بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ورجح المصدر أن يكون المسلحين من خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي ينتشر في المنطقة.

والجدير ذكره قتل وجرح عشرات العناصر والضباط في صفوف النظام السوري، جراء هجمات مسلحة معظمها لتنظيم “داعش” الإرهابي، في مناطق شرق سوريا وفي البادية السورية.

المصدر:ادار برس