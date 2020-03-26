المرصد السوري لحقوق الانسان:الشرطة العسكرية الروسية تسيّر مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة بريف بلدة دربيسية

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية ونظيرتها التركية، اليوم الخميس 26 آذار (مارس) الجاري، دورية مشتركة جديدة في ريف دربيسية وصولاً إلى ريف عامودا. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إن الدورية المؤلفة من 4 آليات تركية و6 روسية انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب وبركفري وسيبيركا وتل كمبر وكربطلي الواقعة على طريق الحسكة – دربيسية، ومنها إلى قرى جديدة وقطيني وتل تطيري وتل كرمة وخاصكي ومدوري وخشفي وأبو جرادي ومن ثم بهيرة بريف عامودا الغربي قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك.

مضيفا “وتزامنت الدورية مع تحليق لمروحيات روسية على علو منخفض في أجواء المنطقة”.

المصدر:بوير برس