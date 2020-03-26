تزامنا مع مقتل 4 من عناصر فصائل السويداء.. قوات “شيخ الكرامة” تعلن النفير العام ضد قوات النظام 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة، وعناصر حاجز لقوات النظام على طريق “العين” بالقرب من مدينة صلخد جنوب المحافظة، حيث قتل 4 من الفصائل المحلية، كما قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرين.

وشهدت مدينة صلخد وريفها توترا أمنيا وغضب أهالي السويداء عامة، فيما أعلنت قوات “شيخ الكرامة” النفير العام بعد مقتل 4 من عناصرها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مارس/آذار، عملية تبادل جرت بين مسلحين محليين “قوات شيخ الكرامة” في محافظة السويداء من جهة، واستخبارات النظام السوري من جهة أخرى، ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” أفرجت استخبارات النظام عن شاب من أبناء صلخد في ريف محافظة السويداء بعد اعتقاله من قبلها في الشهر المنصرم وهو ينتمي للفصائل المحلية في السويداء، لترد الفصائل المحلية في السويداء آن ذاك وتقوم باعتقال 5 ضباط في قوات النظام وعنصرين ينتميان لـ “حزب الله” اللبناني ومتطوع في المخابرات العسكرية، وجرت عملية التبادل يوم أمس بعد أن أطلقت الفصائل المحلية سراح الضباط وعناصر “حزب الله” اللبناني وتم إطلاق سراح الشاب من أبناء السويداء.