في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق “قسد”.. تفجير يستهدف عربة عسكرية يسفر عن خسائر بشرية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصرين اثنين وأصيب آخر من قوات “قسد” جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدفت عربة عسكرية ، يوم أمس، في منطقة ذيبان قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 468 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 151 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 311 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.