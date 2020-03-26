القوات التركية تستأنف ضخ المياه من محطة “علوك” بعد توقيفها نحو 5 أيام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عودة ضخ مياه الشرب من محطة “علوك” في ريف رأس العين، بعد نحو 5 أيام من توقفها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مارس/آذار، أن القوات التركية المتمركزة في محطة “علوك”، قطعت المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث كان “المرصد السوري” نشر في الـ 6 مارس الجاري أن المياه عادت إلى مدينة الحسكة ومناطق بريفها وذلك بعد انقطاعها لمدة 12 يوماً من قبل القوات التركية.

وجاءت عودة المياه بعد قبول “الإدارة الذاتية” تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء والتي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة.