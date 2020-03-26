في اليوم الـ21 من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب.. وطائرات الاستطلاع تحلق في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وأطراف قرية كفرعمة في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، شهدت أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” تحليقا لطائرات استطلاع روسية، تزامنا مع إنشاء نقطة عسكرية تركية غرب إدلب.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في عموم المناطق لليوم الـ21 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد، تتخلل هذا الهدوء استهدافات متبادلة بالأسلحة الفردية على محاور ونقاط التماس في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.